F1, Russell pilota Mercedes dal 2022: correrà con Hamilton

Ufficiale il passaggio del giovane talento delle quattro ruote alla Mercedes

EMOZIONE - Dal sito della Mercedes è possibile leggere anche alcune delle prime dichiarazioni del diretto interessato: "È un giorno speciale per me personalmente e professionalmente, ma anche un giorno di emozioni contrastanti. Sono entusiasta e onorato di unirmi alla Mercedes il prossimo anno, Significa per me un enorme passo avanti nella carriera, ma vuole dire anche che saluterò i miei compagni di squadra e gli amici alla Williams. È stato un onore lavorare al fianco di ogni membro del team e un onore rappresentare il nome Williams in F1".

E ancora: "Da quando sono entrato nel 2019, abbiamo lavorato instancabilmente per spingerci l'un l'altro in avanti e riportare la squadra nelle posizioni a cui appartiene. Abbiamo lottato per ogni posizione in qualifica, ogni punto e ogni decimo di secondo. Non importa quanto sia stata dura, nessuno si è mai arreso e questo mi ha ispirato ogni giorno. Ho amato ogni momento di quello che descriverei come un vero team di corse con il cuore e l'anima, e spingerò più forte che mai per assicurarmi di concludere la nostra storia nel miglior modo possibile. Guardando avanti alla prossima stagione, mentirei se dicessi che non sono assolutamente entusiasta. È un'opportunità enorme che voglio afferrare con entrambe le mani. Ma non mi illudo sulla portata della sfida; sarà sicuramente qualcosa di difficile ma darò il massimo".