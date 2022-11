F1, Russell vince la Sprint Race e partirà davanti ad Hamilton

Domani a Interlagos partiranno dalla prima fila le due Mercedes. Stasera Russell ha vinto la Sprint davanti a Sainz (in gara partirà 7° per la penalità di 5 posizioni dopo il cambio dell'endotermico) ed Hamilton, poi Verstappen che ha scelto la gomma gialla e ha faticato nel corso dei 24 giri. Leclerc chiude al sesto posto. La gara è in programma domani alle ore 19.