F1: sesto titolo per Hamilton, Bottas vince la gara. Disastro Ferrari

Ad Austin Lewis Hamilton riscrive la storia della Formula 1. Il pilota inglese è campione del mondo per la sesta volta, la quinta al volante della Mercedes. Numeri da record che lo collocano in scia a Michael Schumacher, primatista assoluto con sette titoli. La leggenda britannica conquista l’alloro iridato grazie alla seconda posizione in gara alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas. Hamilton scatta dalla quinta piazza, ma grazie a una super partenza e alla strategia con una sola sosta risale la classifica fino alla prima posizione. Nel finale, le gomme dell’inglese cedono e gli impediscono di conservare la leadership in gara. Bottas, che era rimasto a contatto con il compagno, ne approfitta e attua il sorpasso decisivo, andando a vincere la corsa. Terza posizione per Max Verstappen, bravo a rimanere in scia alle due Mercedes. Domenica nerissima per le Ferrari: Sebastian Vettel si ritira dopo pochi giri, mentre Charles Leclerc non è mai in partita e chiude al quarto posto.