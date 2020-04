F1, si parte: ecco la decisione con le date del possibile calendario

La F1 2020 partirà. Il Mondiale di Formula Uno partirà a luglio e proseguirà con 15-18 gare. Lo ha comunicato Chase Carey, capo di Liberty a seguito della decisione di cancellare il GP di Francia e di rendere a porte chiuse quello del Regno Unito.

“Malgrado l’annuncio di stamane del GP di Francia, siamo sempre più fiduciosi che si possa iniziare la stagione in estate. Inizieremo in Europa a luglio e correremo lì anche ad agosto e inizio di settembre (quando è in calendario il GP d’Italia, n.d.r.) con la prima gara in Austria il 3-5 luglio. Poi a settembre, ottobre e novembre in Asia, Americhe per finire nel Golfo Persico a dicembre con Bahrain prima di Abu Dhabi, avendo disputato 15-18 gare”. E ancora: “Pubblicheremo il calendario definitivo il prima possibile”. Queste le parole di Carey.