F1 Silverstone, la Mercedes fa il vuoto nelle prove libere. Vettel rompe il motore, Leclerc settimo tempo

Seconda sessione di prove libere con finale imprevisto per la Scuderia Ferrari al Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 dal momento che a cinque minuti dal termine Sebastian Vettel ha dovuto accostare a bordo pista in seguito ad un guasto al motore della sua SF1000. Fino a quel momento il pilota tedesco aveva completato 30 giri e occupava la quattordicesima posizione con il tempo di 1’27”198 ottenuto con gomme Soft.

Charles – Leclerc ha invece completato il programma previsto girando con gomme Medium e Soft. Il monegasco, che ha percorso in totale 32 giri, ha ottenuto il settimo tempo in 1’26”812 con mescola Soft, mentre ha nella seconda parte della sessione si è concentrato sul lavoro in configurazione gara effettuando diverse tornate con elevato carico di carburante. Anche Vettel prima del problema aveva fatto in tempo ad effettuare un log run anche se con gomme Medium.

Solo Mercedes – Anche nelle libere 2 del GP del 70° Anniversario, gara bis sulla pista di Silverstone, le Frecce Nere hanno fatto il vuoto, con Lewis Hamilton (1’25”606) e Valtteri Bottas (1’25”782) che hanno messo ancora in fila tutti

Programma. Domani le ultime prove libere sono previste alle 11 (12 CET) con le qualifiche che prenderanno il via alle 14 (15 CET). Il Gran Premio domenica 9 agosto scatterà alle 14.10 (15.10 CET).