F1, slitta l’inizio della stagione: posticipati anche i GP di Bahrain e Vietnam

La Formula 1 si ferma. Il massimo campionato delle quattro ruote su pista ha annunciato di non aver trovato le condizioni ideali per disputare il Gran Premio d’Australia, dopo i casi di Coronavirus. L’emergenza legata alla pandemia comporta altre drastiche conseguenze per il calendario della F1: infatti, dopo aver annullato l’appuntamento di Albert Park a Melbourne, slitterà ancora l’inizio della stagione. Saltano, per il momento, anche le gare in Bahrain e Vietnam. Scartata anche l’ipotesi di far disputare la corsa a porte chiuse. Si attendono le prossime settimane per stabilire se verranno recuperati i Gran Premi.