F1, sopresa a Interlagos: è pole del danese Magnussen!

A San Paolo si disputa a Interlagos il GP del Brasile che chiude la stagione di Formula 1. Grande sorpresa nelle qualifiche anche se è stato il meteo a farla da protagonista e ha deciso la griglia della Sprint Race: partirà davanti a tutti Kevin Magnussen, che sfrutta anche una bandiera rossa nel Q3 e regala la prima storica pole alla Haas. Dietro di lui Verstappen e Russell, quinto Sainz e decimo Leclerc, che ha pagato anche la strategia del box Ferrari. Sabato alle 20.30 la Sprint Race. Il GP del Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.