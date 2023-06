F1, Verstappen certo della vittoria, tutta l’attenzione sul secondo posto

Ecco quindi che ai tantissimi fan delle quattro ruote non resta che assistere alla lotta al secondo posto, con tantissimi professionisti pronti a non mollare nemmeno un metro sulla pista.

Lotta secondo posto: Perez in vantaggio, occhio ad Alonso

Mancano 14 gare al termine della stagione e il vincitore sembra ormai scritto: Max Verstappen. Il pilota Red Bull ha vinto cinque gare su sette disputate, collezionando un punteggio di 170, frutto di gare incredibili studiate nei minimi particolari, come dimostrato anche nell’ultima gara disputata in Spagna.

Questo, chiaramente, spinge moltissimi fan a non prendere più in considerazione la corsa per il titolo, ma concentrandosi sulle posizioni successive, come gli altri due posti del podio. Attualmente dietro a Max ci sono il compagno di scuderia Perez e l’ex ferrarista, attualmente all’Aston Martin, Fernando Alonso. Lo spagnolo sta vivendo una stagione da sogno, dimostrandosi ancora una volta tra i più forti piloti che questo sport abbia mai conosciuto.

Il messicano e lo spagnolo si trovano a pochissimi punti di distanza, rispettivamente 117 a 99: 18 punti di distacco che potrebbero essere ridotti con una sola gara, ma le prime due posizioni dei piloti Red Bull fanno capire come concorrere contro la scuderia austriaca risulti difficile, a tratti quasi impossibile.

Seguendo questa logica, fino a prova contraria, Perez dovrebbe essere il favorito al raggiungimento della seconda posizione, con Alonso alle sue spalle, ma la stagione è ancora lunga e può accadere di tutto.

Ferrari e Mercedes possono ancora sperare?

Il dominio Red Bull è ormai accertato, con la piacevole sorpresa dell’Aston Martin che continua a dare spettacolo in pista. In difficoltà le altre due big, Ferrari e Mercedes. Specialmente la scuderia di Maranello ha deluso le aspettative degli esperti, dei bookmakers e dei sostenitori, speranzosi di vedere una monoposto ancora più competitiva, dopo quanto visto lo scorso Mondiale.

La vettura sembra aver fatto numerosi passi indietro, non riuscendo a essere incisiva. Leclerc e Sainz si trovano lontani in classifica dai primi tre, avendo collezionato rispettivamente 42 e 58 punti. Troppo pochi per il Cavallino rampante, che alle spalle ha una storia di successo e blasone senza precedenti.

Va leggermente meglio alla Mercedes di Hamilton e Russell. Il sette volte campione del mondo, leggenda dello sport, attualmente si trova in quarta posizione a 87 punti, solamente 12 in meno al rivale di carriera Fernando Alonso. I bookmakers hanno deciso di dare fiducia al pilota spagnolo, ma è chiaro come, ancora una volta, ci sarà l’ennesima sfida tra i due. Alonso ed Hamilton vogliono dimostrare di essere ancora in forma e soprattutto di essere l’uno superiore all’altro.