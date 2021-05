F1, Verstappen imprendibile a Montecarlo. Sainz (2°) consola la Ferrari

Terzo posto per Lando Norris

Max Verstappen sfata il tabù. Il pilota olandese conquista per la prima volta in carriera il GP di Montecarlo. La Red Bull può sorridere perché il suo top driver è anche primo nel Mondiale approfittando della giornata no di Lewis Hamilton. La Ferrari può sorridere con il secondo posto di Carlos Sainz, al suo primo podio con la Ferrari. Terzo il sempre più consistente Lando Norris.

Il vero colpo di scena avviene prima del via, con il ritiro forzato di Charles Leclerc. Il poleman non parte per problemi sulla Ferrari. Alla partenza, il migliore è Verstappen che si invola, seguito da Bottas e Sainz. Il finlandese accusa un distacco sempre più consistente. Hamilton non riesce a rimontare facilmente. La Mercedes cerca di anticipare il pit stop, ma Lewis resta nel traffico, mentre Bottas deve ritirarsi per un problema all'anteriore destra. Non cambiano le altre posizioni. Sainz prova ad avvicinarsi, ma Verstappen resiste. Terzo un ottimo Lando Norris, che non si arrende di fronte alla rimonta furiosa di Perez. Quinto Vettel, davanti a Gasly e a un furioso Hamilton.