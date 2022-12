F1, Verstappen: “Non correrò fino a 40 anni e ai miei figli…”

"Ho spesso indicato che questo è il motivo principale per cui non continuerò a correre fino a 40 anni", ha detto Verstappen riguardo all'elevato numero di gare nel corso di una stagione. "Viaggiare molto non è salutare. Mi piace ancora molto adesso, ma devi rinunciare a tante cose per questo. Sembra assurdo perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno per molte persone, lo è davvero. Sei molto lontano da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più".

E parlando anche di ciò che faranno i suoi, per ora ipotetici, figli a proposito delle corse: "Voglio decisamente dei figli e se vorranno correre, per me nessun problema, però darei loro un’educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma. Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre. Io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre-quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro".