F1, Verstappen primo nella Sprint race, dietro Leclerc

Sul finale Leclerc superato da Verstappen

Max Verstappen si prende la prima posizione dopo una partenza pessima nella Sprint race a Imola dove domani si correrà il GP di Formula 1. Il ferrarista Leclerc che gli ha soffiato la prima posizione in avvio ha resistito per buona parte della gara ma si è dovuto arrendere all'olandese autore di un grande sorpasso a pochi km dall'arrivo. Terzo Sergio Perez davanti a un arrembante Carlos Sainz. Domani grande attesa per il GP che potrebbe essere sotto la pioggia.