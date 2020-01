F1, Verstappen rinnova con la Red Bull: accordo fino al 2023

Max Verstappen non cambia. Anzi, prolunga il suo legame con Red Bull. La scuderia austriaca ha lanciato il pilota olandese prima con il team satellite Toro Rosso e poi nella formazione ufficiale, con un rapporto che dura dal 2016. Il contratto attuale scadrà nel 2020, ma Verstappen e Red Bull proseguiranno il loro rapporto fino al 2023. Il figlio d’arte sogna di continuare la sua ascesa. Il 2019 è stata la sua miglior stagione, con tre vittorie e il terzo posto nella classifica generale. L’obiettivo è riuscire a lottare fino in fondo per il titolo mondiale, provando a scalzare Lewis Hamilton e la Mercedes, i re degli ultimi campionati.