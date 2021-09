F1, Verstappen super: sua la pole del GP d’Olanda. Ferrari in terza fila

Max Verstappen conquista la pole position nel GP d'Olanda davanti a Lewis Hamilton

Max Verstappen si conferma a proprio agio nel circuito di casa. A Zandvoort, il pilota olandese della Red Bull fa registrare il miglior tempo delle qualifiche con il crono di 1:08.923. Il duello con Lewis Hamilton si conferma anche su questo tracciato, dato che il campione del mondo in carica è secondo e a poca distanza. In seconda fila si piazzano Valtteri Bottas e Pierre Gasly. La Ferrari si difende bene e piazza Charles Leclerc e Carlos Sainz in terza fila, rispettivamente quinto e sesto. Un buon piazzamento in vista della gara di domani che si preannuncia infuocata. Ottimo anche Antonio Giovinazzi, settimo con la Alfa Romeo.