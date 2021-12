F1, Verstappen vince il GP ed è campione del mondo. Hamilton superato nell’ultimo giro

Una corsa bella e appassionante fino alla fine decisa nell'ultimo giro

Max Verstappen vince il decisivo GP di Abu Dhabi e conquista per la prima volta il Mondiale: l'olandese precede Hamilton, secondo, proprio all'ultimo giro. Sul podio anche la Ferrari di Sainz, decimo Leclerc. Ritiro per Raikkonen, Russell, Giovinazzi e Perez. Gara pazzesca. Contatto al via non indagato dai commissari e Hamilton al comando per tutta la gara. Poi succede di tutto nell'ultimo giro: la safety car nel finale per l'incidente di Latifi, permette alla Red Bull di montare la gomma nuova. Alla ripartenza, Max va a prendersi il suo primo titolo iridato con un sorpasso sul sette volte campione del mondo. Un gran colpo di fortuna sicuramente ma Mondiale meritato.