F1, Verstappen vince in Brasile. Ferrari: suicidio e polemiche

Sorpassi, incidenti e polemiche. In Brasile succede di tutto. Vince Max Verstappen al termine di un Gran Premio incredibile. L’olandese è perfetto al via, quando brucia Sebastian Vettel e Lewis Hamilton dalla sua pole position. L’inglese della Mercedes si piazza al secondo posto e tenta per due volte il sorpasso ai box. Il pilota Red Bull, però, reagisce con prontezza e, quando serve, si porta davanti al campione del mondo in pista. Fatica Vettel, che tiene alle spalle Valtteri Bottas. Charles Leclerc rimonta dalla quattordicesima posizione e si mette alle spalle dei primi. Al 55° giro rompe il motore Bottas e entra la Safety Car. Hamilton si trova in testa, ma con gomme meno performanti: alla ripartenza, Verstappen lo infila alla prima curva e si invola verso la vittoria. L’inglese si difende da Albon e dalle Ferrari. Al 61° giro il patatrack rosso: Leclerc passa Vettel, ma sul rettilineo il tedesco prova il controsorpasso. Le due rosse si toccano e finiscono fuori. Nuova Safety Car: al rientro, Hamilton va ai box e prova la rimonta, ma tampona Albon. Verstappen vince davanti a uno strepitoso Pierre Gasly. Terzo Hamilton, ma sotto investigazione.