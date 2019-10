F1, Vettel: “Contento del secondo posto”. Leclerc: “Devo ancora imparare”

La Ferrari non riesce a concretizzare quanto di buono mostrato durante le prove. Il Gran Premio del Messico si conclude con Sebastian Vettel al secondo posto e Charles Leclerc in quarta posizione, penalizzato da un errore al box. Il pilota tedesco racconta nel post gara: “Sono contento del secondo posto, ma forse a livello di strategia avremmo potuto provare un qualcosa di più originale per vincere. Mi sono sorpreso dal rendimento delle gomme dure, è stata una gara molto intensa e sono riuscito a tenere testa a Bottas che mi ha messo sotto pressione. Solamente nel finale del GP sono riuscito a concentrarmi su Hamilton, ma ne aveva di più anche a livello di gomme e ci ha tenuto tutti quanti dietro”. Leclerc è amareggiato: “Forse devo essere più deciso per quanto riguarda le strategie – ha detto – devo lavorare, non sono ancora a livello di Vettel. Lui ha preso la scelta giusta oggi. Sono stato contento della prima parte di gara, poi ci siamo fermati presto per coprire su Albon e abbiamo messo le medie, ma il secondo stint non è andato come volevamo e il terzo è stato ancor peggio, è stato complicato. Sono deluso e come me è deluso tutto il team. Stiamo lavorando tantissimo, la macchina in qualifica c’è e c’è stata in gara anche oggi. Ma la Mercedes con Hamilton ha fatto un buonissimo lavoro, non ci aspettavamo che potessero arrivare fino alla fine con una sola sosta