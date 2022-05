F1, Vettel derubato a Barcellona insegue i ladri con un monopattino

Ancora un pilota di F1 nel mirino di malviventi

Il pilota dell'Aston Martin di Formula 1, Sebastian Vettel è stato rapinato questa mattina a Barcellona. Secondo El Periodico, Vettel ha lasciato aperto il finestrino della sua auto vicino all'hotel, e gli aggressori hanno approfittato tirando fuori uno zaino contenente un pc e documenti. Usando la localizzazione delle sue AirPods, avrebbe inseguito il malvivente con un monopattino elettrico, ma avrebbe solo ritrovato le cuffie in un negozio, ma non i documenti. La rapina ai danni di Vettel arriva a poche settimane dal furto di un orologio di lusso subito da Charles Leclerc a Viareggio. La polizia spagnola ora indaga per cercare di risalire agli autori dello scippo.