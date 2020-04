F1, Villeneuve propone: “Nel 2020 niente Mondiale, ma GP singoli”

La Formula 1 si interroga sulla possibilità di iniziare il proprio campionato. La stagione sarebbe dovuta scattare in Australia a marzo, ma la pandemia ha spinto a rinviare lo start. Jacques Villeneuve ha le idee chiare: il campione del mondo 1997 ha espresso la sua opinione sul momento del massimo campionato, fornendo anche un suggerimento ai microfoni di Canal +: “Le prime gare dovrebbero essere a settembre. Fare semplicemente quante più gare possibili per salvare i contratti sarebbe un errore. Non dovremmo fare un primo premio dopo un primo premio e così via fino a Natale o addirittura a gennaio solo perché abbiamo bisogno di un campionato a tutti i costi. Forse sarebbe più intelligente dire che non ci sarà nessun campionato. Potremmo avere ogni gara come una gara unica come la Indy 500 o Le Mans o un torneo di tennis del Grande Slam. Ciò consentirebbe anche alle squadre di utilizzare la fine del 2020 per prepararsi al 2021”.