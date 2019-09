F3, GP Monza: spaventoso incidente per il giovane Peroni, ne esce illeso

L’auto decolla, sbatte violentemente contro le barriere, ma il pilota ne esce illeso. Parliamo del giovane 19enne australiano Alex Peroni, che stava guidando sul circuito dell’autodromo di Monza per la gara di Formula3: le immagini sono spaventose, poiché la monoposto, dopo aver centrato in pieno il dissuasore all’esterno della Curva Parabolica, l’ultima prima del rettilineo finale, si è alzata a 6 metri da terra per poi crollare capovolta contro le barriere. Fortunatamente Peroni sta bene, lasciando l’auto con le proprie gambe dopo alcuni attimi di paura. Decisivo certamente l’halo, la protezione per la testa ed il volto introdotta nell’automobilismo da un paio di stagioni. La dinamica dell’accaduto ricorda molto quanto capitato a Warwick nel 1990 e a Fittipaldi nel 1993.