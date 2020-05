Felipe Massa rivela: “So come sta Schumacher”

Compagni in Ferrari per una sola annata, ma un rapporto che è andato oltre la semplice compagnia ai box. Felipe Massa e Michael Schumacher sono legati da una seria amicizia alimentata dal 2006 ad oggi, nonostante le note condizioni del campionissimo tedesco. L’incidente che lo ha visto sfortunato protagonista nel dicembre 2013 mentre si trovava con la famiglia a sciare,resta nella mente dei tanti appassionati. A parlarne è stato proprio il brasiliano ai microfoni di Fox Sports.

Massa: “So come sta Schumacher”

Non si sbilancia e non può rendere note le condizioni del sette volte campione del mondo tedesco, ma Massa sa, conosce le sue reali condizioni ma non tradisce la fiducia della famiglia Schumacher da sempre molto riservata e ancor di più adesso che il campione vive questo terribile momento di diffcoltà e di lotta continua: “So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto”, ha raccontato Massa. “Un po’ meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo. Quello che posso dire è che la sua situazione attuale è complicata. Ma se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, chi sono io per far ciò?”.