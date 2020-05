Ferrari, addio Vettel: il tedesco lascia a fine 2020

Una notizia che ha del clamoroso: la Ferrari e Sebastian Vettel sono ai saluti. La Scuderia di Maranello e il pilota tedesco si dicono addio al termine della stagione 2020. L’indiscrezione arrivata dalla Germania è stata confermata in questi minuti dai diretti interessati.

Ferrari addio Vettel

L’addio tra Vettel e la Ferrari è ad un passo. Ne erano convinti la Bild e la rivista specializzata Auto und Motor Sport che nella notte avevano parlato apertamente della rottura tra il Cavallino Rampante e il pilota tedesco. L’ex Red Bull, nonostante l’annata particolare della Formula Uno a causa dell’emergenza coronavirus, saluterà al termine del 2020. L’annuncio è arrivato proprio in questi minuti con una nota ufficiale della Ferrari. Al suo posto potrebbe essere dato spazio ad uno tra Carlos Sainz e Daniel Ricciardo che andranno ad affiancare quello che sarà a tutti gli effetti il primo pilota Charles Leclerc.

Le parole dei protagonisti

“Abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian e riteniamo che sia la miglior soluzione per entrambe le parti”, ha detto Binotto, team principal della Ferrari. “Non è stato un passo facile da compiere, considerato il valore di Sebastian, come pilota e come persona. Non c’è stato un motivo specifico che ha determinato questa decisione bensì la comune e amichevole constatazione che è arrivato il momento di proseguire il nostro cammino su strade diverse per inseguire i nostri rispettivi obiettivi”. Anche Vettel, come si legge nella nota, ha rilasciato alcune parole: “Il mio rapporto con la Scuderia Ferrari si concluderà alla fine del 2020. Per ottenere i migliori risultati per il team occorre lavorare in perfetta armonia. Io e il team abbiamo capito che non c’è più questo desiderio di lavorare insieme e per questo al termine del 2020 ci diremo addio. Le questioni legate all’aspetto economico non hanno avuto alcun ruolo su questa decisione”.