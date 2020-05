Ferrari, addio Vettel: il saluto di Leclerc

È di questa mattina la notizia ufficiale dell’addio di Sebastian Vettel dalla Ferrari. La scuderia di Maranello e il pilota tedesco si diranno addio al termine della stagione – semmai partirà – 2020. Tanti i messaggi arrivati al Cavallino rampante e allo stesso pilota. Tra questi anche quello di Charles Leclerc, suo attuale compagno.

Leclerc, saluto social

“È stato un grande onore per me essere tuo compagno di squadra”, ha esordito Leclerc su Instagram nel dare il suo saluto a Vettel. “Abbiamo avuto alcuni momenti di tensione in pista. Alcuni molto buoni e altri che non sono finiti come volevamo entrambi, ma c’era sempre rispetto, anche se dall’esternio non era percepito in questo modo”. E ancora: “Non ho mai imparato così tanto come ho fatto con te come mio compagno di squadra. Grazie di tutto Seb”, ha concluso il pilota monegasco che nella prossima stagione potrebbe trovarsi come compagno di squadra Sainz.