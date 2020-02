Ferrari, Binotto: “Doppio progetto 2020-2021. Impariamo dal passato”

A Reggio Emilia viene svelata la nuova Ferrari. Il team principal Mattia Binotto commenta con emozione la presentazione della SF1000: “Chiedete a un bambino di disegnare una macchina: sicuramente la farà rossa. E’ la stessa emozione che proviamo noi quando si tratta di progettare la nuova vettura. Non saranno solo i 70 anni di Formula 1, ma anche i mille Gran Premi della Ferrari che c’è sempre stata. E’ un gruppo ancora giovane che deve imparare dal passato. Dovremo concentrarci sull’affidabilità. C’è il progetto 2021 che è già partito. E’ una sfida epocale, il più grande cambio epocale. Dovremo lavorare bene a entrambi i progetti. Partiamo dal nome: SF1000. Arriveremo a mille Gran Premi e volevamo celebrare questo traguardo. I regolamenti sono rimasti gli stessi ed era difficile trasformare la vettura. Abbiamo cercato di spingere al limite ogni dettaglio. Abbiamo ottimizzato i livelli di carico, la monoscocca. Ha forme strette e aerodinamiche. Abbiamo cercato di trovare un assetto adattabile a ogni circuito. Tanti gli sforzi per ridurre il peso, mantenendo le prestazioni elevate. E’ stato ridotto l’olio concesso in gara e per questo è una macchina molto diversa”.