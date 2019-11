Ferrari, Binotto: “Siamo delusi, i piloti hanno danneggiato la squadra”

Il team principal Mattia Binotto analizza il Gran Premio del Brasile, che ha visto la Ferrari concludere con un doppio zero a causa dell’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Se guardiamo a noi come squadra, siamo delusi. I piloti devono rendersi conto che hanno danneggiato la squadra. Non devo giudicare chi ha sbagliato, lo faremo a freddo. Credo che oggi fossero liberi di correre. Stanno lottando per la loro posizione in classifica. Sono errori che si pagano caro e non va bene. Non mi aspetto una riunione tesa. Dobbiamo dare un segnale forte alla squadra. Ho già parlato con entrambi. Voglio fargli capire che ognuno di loro avrà una parte di colpa. Non era necessario correre così oggi. Strategia? Devo controllare tutto. Rivalità tra Leclerc e Vettel? Ben venga se saremo in lotta per il Mondiale prossimamente. Credo che la macchina stia progredendo”.