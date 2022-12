Ferrari, in attesa del nome decisa la data della presentazione

La Ferrari riparte dal TP Vasseur che ha preso il posto di Binotto alla guida della scuderia di Maranello. La monoposto è ancora top secret e il nome ancora non si conosce, ma i tifosi della Ferrari sono già pronti a innamorarsene: parliamo del bolide del Cavallino per il Mondiale di F1 2023, che sarà presentata nel giorno di San Valentino del prossimo anno. Ma con quali prospettive la Ferrari comincerà la nuova stagione? Abbiamo analizzato le ragioni per cui i tifosi ferraristi possono essere ottimisti (e anche i motivi che inducono alla prudenza).