Ferrari in lutto, morto Mauro Forghieri: con lui 7 titoli mondiali

La F1 ed in particolare la Ferrari in lutto. Morto a 87 anni Mauro Forghieri , ingegnere, progettista di auto e stretto collaboratore di Enzo Ferrari. Era stato direttore delle Rosse nell'epoca d'oro dei titoli di Lauda. Sotto la sua guida la scuderia di Maranello era riuscita a vincere sette titoli mondiali.

Entrato a far parte del settore corse della Ferrari a 27 anni, la carreira di Forghieri fu subito brillante. Dal 1962 aveva ricoperto il ruolo di responsabile del Reparto tecnico per le vetture da corsa di F1 e della categoria Sport prototipi. L'uomo era riuscito a guidare le supercar alla vittoria di 54 gran premi iridati, quattro titoli mondiali piloti e sette titoli costruttori.

Alla fine degli anni Ottanta l'ingegnere lasciò poi la Ferrari per approdare prima alla Lamborghini e quindi alla Bugatti. In carriera ha sempre rifiutato offerte dall'estero per non lasciare Modena, città che solamente lo scorso 13 gennaio, in occasione del suo 87esimo compleanno, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.