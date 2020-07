Ferrari, le parole di Leclerc, Vettel e Binotto dopo il disastroso Gp di Stiria

Non è stato un secondo Gp in terra austriaca ricco di soddisfazioni per la Ferrari. A differenza della scorsa settimana, Leclerc l’ha combinata grossa tamponando il compagno di squadra Vettel. Una collisione che ha tolto di mezzo i due piloti della Rossa di Maranello. Il pilota tedesco è rientrato lentamente ai box con danni al retrotreno, mentre Charles ha provato a continuare fermandosi ai box per cambiare le gomme e ripartire con pneumatici Hard. I danni al fondo della sua SF1000 erano però troppo ingenti per permettere al monegasco di proseguire la corsa in sicurezza. Dopo un ulteriore passaggio, dunque, anche Charles è stato costretto al ritiro.

Ora Ungheria. Quando accadono episodi del genere si dice che la cosa migliore sia tornare in pista e in questo senso il calendario aiuta dal momento che domenica prossima è già in programma la terza gara della stagione: il Gran Premio di Ungheria sulla pista dell’Hungaroring.

Charles Leclerc #16

“Ciò che è successo oggi è tutta colpa mia, non c’è altro da dire. Mi prendo la responsabilità per intero. Ho commesso un errore per il quale le scuse non sono sufficienti. In questo momento, nel quale non abbiamo forse il potenziale per portare a casa punti pesanti, c’è bisogno di cogliere ogni opportunità e la gara di oggi ce ne poteva offrire, anche considerando come era andata una settimana fa. Per colpa mia invece ce ne andiamo senza punti. Ero così ansioso di fare bene per la squadra che ho pensato di poter guadagnare tre o quattro posizioni in un colpo solo ma ho sbagliato la mia valutazione. Un episodio come questo non è facile da accettare per tutto il team che ha lavorato duro per portare qui diversi aggiornamenti. Viviamo già un momento abbastanza difficile, non c’era bisogno anche di questo. Mi sono scusato con tutta la squadra e con Seb, che non ha fatto nulla di sbagliato. Oggi ho rovinato tutto e sono molto dispiaciuto. Imparerò da quanto è accaduto e tornerò più forte la prossima volta”.

Sebastian Vettel #5

“Oggi avevo voglia di gareggiare e sentivo buone sensazioni. Non ho azzeccato una buona partenza perdendo tempo e finendo fuori dalla linea ideale. Poi siamo arrivati in curva 3 e mi sono ritrovato in lotta con due vetture. Ero all’interno e non mi aspettavo un attacco in quel punto. Quando è arrivata la macchina di Charles, che non potevo vedere, purtroppo non mi sono potuto fare da parte perché non c’era abbastanza spazio. Siamo entrambi sufficientemente maturi per superare questo incidente. La giornata è stata ovviamente deludente ma resto ottimista: per fortuna non dobbiamo aspettare troppo prima di tornare in macchina. Speriamo che l’Ungheria si riveli una pista migliore per noi”.

Mattia Binotto Team Principal

“Fa male, molto male, vedere le due vetture nel box dopo pochi giri. Incidenti del genere possono accadere quando si parte in mezzo al gruppo: inutile dire di chi sia la colpa. È la peggior conclusione possibile di un weekend che era già molto deludente. È vero che oggi la gara praticamente non l’abbiamo fatta ma non possiamo nasconderci dietro l’incidente che ha eliminato entrambe le vetture. Detto questo, la risposta non è nelle accuse ma nel lavoro. È nei momenti di difficoltà che deve venire fuori il valore, il talento e la maturità delle persone e sono sicuro che sarà così”.