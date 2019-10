Ferrari, Leclerc: “Commesso un errore in qualifica ma in gara la partenza sarà importante”

Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via rispettivamente dalla seconda e dalla terza posizione nel Gran Premio del Messico che prenderà il via domani alle 20.10. Entrambi i piloti della Scuderia Ferrari sono arrivati facilmente all’ultima fase della qualifica disponendo di due treni di gomme morbide. Nel primo tentativo né il tedesco, né il monegasco hanno effettuato un giro perfetto. Sebastian è passato sul traguardo in 1’15”170, mentre Charles ha ottenuto 1’15”024. Le due SF90 sono poi rientrate al box per cambiare le gomme e dare l’assalto al tempo di Max Verstappen, leader in quel momento. Charles si è lanciato ma ha commesso un errore nel terzo settore, mentre Sebastian stava migliorando, quando Valtteri Bottas è finito contro le barriere costringendo la direzione corsa ad esporre la doppia bandiera gialla. Una vera beffa per Vettel che si sarebbe potuto giocare la pole position o quanto meno una posizione in prima fila. “La partenza sara’ molto importante. Abbiamo una velocita’ di punta molto buona e speriamo di sfruttarla al via”. Charles Leclerc commenta cosi’ il secondo tempo in qualifica al Gran Premio del Messico. Il pilota monegasco della Ferrari domani partira’ in prima fila al fianco della Red Bull di Max Verstappen: “Le Red Bull sono state molto veloci ma la gara e’ domani – ha commentato Leclerc nel post qualifica – Nel mio giro ho perso qualcosa nell’ultimo settore, con quell’errore ho sicuramente perso del tempo importante”.