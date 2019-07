Ferrari, Leclerc: “Domani farò di tutto per vincere e se piove…”

Qualifiche molto difficili per la Scuderia Ferrari quelle del Gran Premio di Germania che scatterà domani alle 15.10 sulla pista di Hockenheim. Sebastian Vettel è stato fermato dopo appena un giro della prima fase da un problema all’alimentazione del turbo della sua SF90. Charles Leclerc ha avuto invece un problema al sistema di controllo della pompa della benzina al termine del Q2, dopo che aveva passato agevolmente il turno con il secondo tempo ottenuto con gomme medie. Charles e Sebastian scatteranno rispettivamente dalla decima e dalla ventesima posizione. “Oggi non e’ stata la giornata per noi ma domani faro’ di tutto per far si’ che la giornata sia nostra e per far sorridere tutti i ragazzi del team”. Queste le parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche “Cosa si prova sapendo che potevi fare la pole? E’ difficile ma mi ricordo che a Baku che la pole era nelle nostre mani e ho buttato tutto nel muro, i momenti cosi’ sono sempre difficili – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – I ragazzi stanno lavorando tantissimo, negli ultimi week-end ci sono stati step positivi e bisogna rimanere forti in questo momenti. Gara bagnata? Se c’e’ un po’ di neve ci puo’ aiutare (ride ndr), con la pioggia ci sara’ casino, ma anche sull’asciutto eravamo veloci”.