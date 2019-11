Ferrari, Leclerc: “Io e Vettel saremo meno aggressivi fra noi, ci daremo più spazio”

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula1. In conferenza stampa, Charles Leclerc, pilota Ferrari, è tornato sull’incidente del Brasile con Sebastian Vettel (assente per la nascita del terzo figlio): “Non capiterà più una collisione del genere, cercheremo di essere meno aggressivi tra di noi. Abbiamo riguardato le immagini a Maranello, ne abbiamo parlato ed è stato anche un episodio sfortunato, perché il contatto è stato lieve eppure le conseguenze sono state serie. Direttive? Possiamo sempre gareggiare l’uno contro l’altro, entrambi siamo forti e competitivi, ma dovremo concederci spazio in più. Ora guardiamo avanti. È stata una stagione bizzarra, partiti male nonostante i test pre-stagionali positivi; poi siamo andati meglio e da lì serve ripartire”.