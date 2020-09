Ferrari, Leclerc: “Macchina difficile da guidare, forse ho chiesto troppo…”

Un botto tremendo e tanta delusione. Si potrebbe descrivere così il GP di Monza di Charles Leclerc che proprio nel momento in cui il suo Gran Premio stava svoltando, si è trovato nel muro di gomme della Parabolica.

LE PAROLE DI LECLERC

Ai microfoni di SkySport il monegasco ha espresso tutta la sua amarezza: “Se ho chiesto troppo? Non lo so, forse sì perchè sono andato a muro. La macchina era difficile da guidare, io ho fatto un errore e ora dobbiamo migliorare. Sono due weekend difficili. Il Mugello spero sarà meglio, sulla carta lo è. Devo recuperare nei prossimi 3-4 giorni per essere pronto per la prossima gara. Se sto bene fisicamente? Più o meno…”