Ferrari, Leclerc: “Non mi aspettavo il 4° posto”. Vettel: “Macchina non adatta per me”

Lewis Hamilton al Gran Premio di Silverstone partirà dalla pole position per la 91esima volta della sua carriera. Prestazione pazzesca di tutto il team Mercedes che domenica avrà in prima fila due monoposto. Discorso diverso invece per la Ferrari che sorride a metà con il quarto posto di Leclerc e il decimo di Sebastian Vettel.

LE PAROLE DI LECLERC E VETTEL

Intercettati dai microfoni SkySport i due hanno commentato la sessione di qualifiche. Così Leclerc sul suo piazzamento: “Non me lo aspettavo soprattutto con le gomme medie. Domani è il giorno che conta. Grandissima soddisfazione, ma la gara è domani e i punti si fanno domani. Non mi aspettavo questo risultato, soprattutto con le medie. Tenere queste gomme in gara può essere un grande aiuto per noi. Meglio partire davanti avendo velocità in rettilineo, per gli altri sarà più difficile passarci”. Queste invece le parole di Vettel: “Ho faticato a trovare il ritmo, la macchina non era male ma non era adatta a me. Ieri ho fatto pochi giri e stamattina non è stata facile. Domani le proverò tutte, guardando avanti partire con le soft non è ideale ma cercheremo di sfruttarle al massimo”.