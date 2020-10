Ferrari, Leclerc: “Se azzecco la partenza ce la possiamo giocare”

Al termine di una qualifica serratissima Charles Leclerc si è guadagnato il diritto di scattare dalla quarta posizione nel Gran Premio del Portogallo che prenderà il via domani 14.10 all’Autòdromo Internacional do Algarve. Il monegasco ha dunque eguagliato per la terza volta il suo miglior piazzamento in griglia di questa stagione, dopo il GP dell’Eifel e quello di Gran Bretagna e avrà inoltre la possibilità di partire con le gomme di mescola Medium che sembrano le più adatte in configurazione gara. Meno bene è andata a Sebastian Vettel che non è andato oltre il 15° posto, rimanendo escluso in Q2.

Traffico. La giornata si è aperta con una situazione inusuale ma piacevole per la nuova normalità nella quale si gareggia in questa stagione così particolare: le vetture degli spettatori in fila per accedere al circuito. Sugli spalti questo weekend sono previsti infatti 27.000 fan ogni giorno, molti dei quali oggi indossavano i colori della Scuderia Ferrari.

Q2. Dopo aver superato il primo taglio senza problemi con il sesto (Leclerc) e l’ottavo tempo (Vettel), le due SF1000 sono scese in pista nella seconda parte della qualifica con gomme Medium per poter prendere il via della corsa con quella mescola: Charles ha piazzato subito un buonissimo 1’17”367, mentre Seb non è andato oltre un meno brillante 1’18”116. I piloti sono quindi rientrati ai box per montare un set di gomme nuove ed entrambi hanno optato nuovamente per le Medium. A quel punto, tuttavia, le condizioni del tracciato, soprattutto a causa del vento, erano cambiate e così solo in pochi sono stati capaci di migliorarsi: tra questi Seb che è sceso a 1’17”976, un crono che non è tuttavia stato sufficiente per accedere alla fase finale e lo ha relegato al 15° posto. Leclerc è invece passato come ottavo centrando l’obiettivo di potersi schierare con le Medium.

Q3. Nei dodici minuti finali Charles ha effettuato due tentativi con gomma Soft ottenendo nel primo il tempo di 1’17”456. Nei minuti finali, dopo che Alex Albon (Red Bull) e Sergio Perez (Racing Point) erano riusciti a fare meglio di lui, il monegasco è tornato in pista e si è superato scendendo a un ottimo 1’17”090 che gli è valso la quarta posizione, a meno di due decimi dal terzo tempo di Max Verstappen (Red Bull) e a poco più di quattro dalla pole position di Lewis Hamilton (Mercedes).

Charles Leclerc #16

“Sono molto soddisfatto del mio giro, credo che oggi siamo riusciti a tirare fuori il massimo della prestazione dalla monoposto. Devo fare i complimenti a tutta la squadra per il gran lavoro che è stato fatto tanto a Maranello che qui in pista. Anche gli ultimi aggiornamenti che sono stati portati hanno aggiunto performance alla nostra vettura e credo che nelle ultime qualifiche si sia visto che abbiamo imboccato la direzione giusta.

Già ieri avevo ottime sensazioni per la giornata del sabato, mentre per la gara ci sono ancora diversi aspetti che dobbiamo verificare. Sono però molto contento di essere riuscito a qualificarmi con la mescola Medium nel Q2 perché sono convinto che sia la gomma ideale per iniziare la gara.

In Germania abbiamo sofferto con le temperature basse e le Soft, mentre qui non dovrebbe fare così freddo e abbiamo le Medium. Mi servirà una buona partenza: se riuscirò ad azzeccarla ce la possiamo giocare per posizioni interessanti”.