Ferrari, nel GP d’Arabia Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia

E' cominciato in salita il Mondiale di F1 per la Ferrari. Dopo i problemi in Bahrain con il ritiro adesso si apprende che il pilota Charles Leclerc è stato sanzionato e nel GP di Arabia Saudita sarà penalizzato di 10 posti sulla griglia di partenza per la necessaria sostituzione della centralina della sua SF-23. Le prime due si erano guastate nel corso del week end del Bahrain e l'uso della terza fa scattare la penalità. Per la Ferrari sarà già una partenza ad handicap.