Ferrari, Sainz ha rinnovato fino al 2024

Ufficiale l'annuncio della Rossa

"Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con la Scuderia Ferrari. Ho sempre detto che non esiste una squadra di Formula 1 migliore per cui correre", le parole di Sainz. "Dopo oltre un anno con loro, posso confermare che indossare questa tuta da gara e rappresentare questa squadra è unico e impareggiabile. La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva, con tutto il gruppo che è andato avanti insieme. Il risultato di tutto quel lavoro è chiaro da vedere in questa annata fino ad ora. Sento grande fiducia in me e sento di poter fare del mio meglio per la Ferrari e di dare ai suoi tifosi tanto da rallegrare. La F1-75 si sta rivelando molto competitiva e questo può permettermi di inseguire i miei obiettivi in ​​pista, iniziando con la mia prima vittoria in Formula 1".