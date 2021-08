Ferrari, segnali confortanti dopo il GP di Ungheria

Si tornerà in pista il 29 agosto a Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio.

Redazione ITASportPress

Il buon terzo posto – inizialmente un quarto, diventato un podio a seguito della squalifica dell’Aston Martin di Sebastian Vettel, giunta seconda – ottenuto da Carlos Sainz in un Gran Premio d’Ungheria condizionato dagli incidenti avvenuti al via non lenisce del tutto la delusione per i punti perduti che la Scuderia avrebbe potuto raccogliere se Charles Leclerc non fosse stato messo fuori gara da un errore macroscopico di un altro pilota che ha colpito violentemente la SF21 numero 16 alla prima curva.

Rimonta. Carlos ha invece portato a casa un buon risultato, riuscendo a risalire dal quindicesimo posto sulla griglia di partenza fino al quarto sotto la bandiera a scacchi, poi diventato terzo in serata. Peraltro, c’è un po’ di rammarico anche per il pilota spagnolo che, in occasione del pit-stop avvenuto subito dopo la ripartenza, è stato scavalcato da alcuni piloti che avevano lasciato la posizione del cambio gomme in maniera piuttosto garibaldina. Sainz non è così riuscito a rimanere a contatto con i due battistrada perdendo la possibilità di lottare per la vittoria.

Pausa. Ora il Mondiale si ferma per la pausa estiva. Si tornerà in pista il 29 agosto a Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio.