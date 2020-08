Ferrari, Vettel boccia il team: “Strategia non è stata grandiosa dopo settimane negative”

Altra giornata da dimenticare per il pilota della Ferrari Sebastian Vettel che si è girato al primo giro chiudendo poi un Gp di Silverstone anonimo con la 12.ma posizione. Il tedesco a fine gara ha lanciato una frecciatina al team di Maranello. “Siamo reduci da due settimane molto negative La strategia oggi non è stata grandiosa. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo evitare. Non so cosa abbiano pensato in quei momenti, ma vabbè, andiamo avanti“. Il testa coda? Non so cosa sia successo perché io ho cercato di tenermi fuori dai guai, ma ho avuto un colpo probabilmente dal cordolo e questo mi ha colto un po’ di sorpresa -aggiunge Vettel a Sky Sport-. Poi siamo tornati in gruppo abbastanza rapidamente. Di certo al momento non sono le migliori giornate per me, è un po’ frustrante. Cercherò di fare il mio meglio e mantenere la calma il più possibile guardando avanti”.