Ferrari, Vettel carico: “In Austria voglio vincere…”

Nonostante il campionato di Formula Uno veda la Mercedes nettamente al comando con Hamilton e Bottas, lo spirito in casa Ferrari non sembra essere stato perso. Sebastian Vettel, come riporta Sport Mediaset, è carico e si prepara al GP d’Austria.

“Questo tracciato è unico, incastonato tra le montagne sulle quali, con un po’ di fortuna, si può persino scorgere qualche residuo di neve. Essere lanciati al volante di una vettura di Formula 1 e vedere intorno a sè le mucche al pascolo non è certamente cosa frequente”. “Su questa pista bisogna fare tutto alla perfezione anche se è molto corta e si gira in poco più di un minuto – ha aggiunto il tedesco – Anche qui è importante garantirsi una buona posizione di partenza per poter avere una buona gara la domenica. Il Gran Premio d’Austria piace a tutti nel paddock – ha spiegato il pilota della Rossa -. Senza dubbio è una pista sulla quale mi piacerebbe vincere. Sono salito già sul podio, ma mai sul gradino più alto. Vorrei provarci”.