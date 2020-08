Ferrari, Vettel: “La macchina non poteva dare di più in questo circuito”

Dal 2006 la Ferrari non superava la Q2 nelle qualifiche ed è accaduto oggi in Belgio. Un week end umiliante che mette la scuderia di Maranelli sul banco degli imputati e i piloti alzano la voce. Queste le parole di Vettel dopo le qualifiche: “Si tratta di un quadro realistico purtroppo – ha detto il tedesco Ferraru- è quello che la macchina può fare su questo circuito. C’è qualcosa di sbagliato nell’assetto fin dal primo giorno, non ci ha permesso di giocarci le nostre carte”. “Ovviamente questa è la macchina che abbiamo per adesso ed è quello che possiamo fare fin qui. È il mio lavoro e mi piace – aggiunge il pilota tedesco ai microfoni di Sky Sport – anche se non è eccitante rischiare di uscire in Q1. Stamattina sembrava che non potessimo entrare in Q2, ovviamente non è un successo esserci riusciti. Vedremo cosa accadrà domani”.