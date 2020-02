Ferrari, via al 2020: presentata a Reggio Emilia la nuova SF1000

La Ferrari ci riprova. Dopo aver accarezzato il sogno iridato nel 2017 e nel 2018 e le difficoltà dell’ultima stagione, la Rossa tenta il nuovo assalto al trono della Mercedes di Lewis Hamilton. Lo farà con la nuova SF1000. La monoposto viene presentata al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. Si tratta della sessantaseiesima vettura prodotta dalla scuderia di Maranello che festeggerà anche i 1000 Gran Premi in Formula 1. La Sf1000 presenta una pinna posteriore, con sporgenze aerodinamiche per far rendere al meglio le gomme Pirelli, vero tallone d’Achille della Ferrari nel 2019. E poi colpisce il tipo di alettone anteriore, molto simile alla SF90. In generale si tratta di una monoposto più stretta, con pance fortemente ridotte. Miniaturizzato anche il cambio, con lo scopo di recuperare spazio per la power unit e altre componenti. E poi andranno verificate le nuove sospensioni: dovrebbero garantire massima mobilità, imitando così il modello proposto dalla Red Bull nell’ultima stagione.