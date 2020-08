Finale clamoroso a Silverstone: Hamilton vince con un pneumatico fuori uso. Terzo Leclerc, undicesimo Vettel

Dopo la pole arriva anche la vittoria per Lewis Hamilton. Il pilota britannico vince nel circuito di casa dopo un ultimo giro al cardiopalma: come successo ad altri piloti, anche l’inglese ha subito il cedimento del pneumatico riuscendo comunque a guidare la vettura fino al traguardo. Decisivo il distacco accumulato durante la gara su Verstappen. Stessa sorte per Bottas che perde molte posizioni e Leclerc ne approfitta salendo così sul podio.

SILVERSTONE, VINCE ANCORA HAMILTON. LECLERC TERZO

Buona gara di Charles Leclerc che fa quel che può con una Ferrari che ha faticato nel corso di tutto il weekend. Solo decimo Sebastian Vettel. Doppietta sfiorata per la Mercedes che ha perso Bottas ad un giro dalla fine. Molti piloti hanno riscontrato gli stessi problemi della scuderia tedesca incappando in molti cedimenti. Questa la classifica finale: