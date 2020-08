Formula 1, Hamilton centra la 91esima pole nel circuito di casa. Leclerc quarto, Vettel decimo

Lewis Hamilton non smette più di stupire. Il pilota inglese centra una pole clamorosa sul circuito di casa di Silverstone facendo segnare anche il nuovo record di pista: 1’24’303”. Una prestazione da urlo e come al solito senza macchia del 6 volte campione del mondo che sale così a quota 91 pole position in carriera.

HAMILTON PERFETTO

Alle spalle del campione inglese troviamo Bottas e poi Verstappen che ha beffato Leclerc di un solo decimo. Prestazione opaca invece per Vettel che si piazza in decima posizione. Questo lo schieramento per la gara di domenica: