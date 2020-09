Formula 1, Hamilton re al Mugello, Bottas e Albon a podio. Sprofondo Ferrari

Il Re non fa sconti nemmeno in casa degli ex nemici. Lewis Hamilton conquista la vittoria nel primo Gran Premio corso al Mugello. Il pilota della Mercedes si impone dopo una corsa ricca di colpi di scena dall’inizio alla fine. Seconda posizione per Valtteri Bottas sull’altra Mercedes, davanti ad Alexander Albon su Red Bull al suo primo podio. Disastro per la Ferrari che chiude al nono e decimo posto rispettivamente con Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

LA CORSA

Al via Bottas brucia Hamilton e dà l’impressione di poter scappare. Alla seconda curva un contatto toglie dai giochi Max Verstappen, chiudendo ogni sua chance di giocarsi il titolo. Safety car in pista per ripulire il tracciato, ma alla ripartenza Antonio Giovinazzi e Kevin Magnussen si toccano e nasce una carambola che taglia fuori quattro vetture. Bandiera rossa e nuova partenza: Leclerc riparte in terza posizione, ma giro dopo giro perde terreno, sprofondando in ottava posizione. Cambia anche il leader della gara: Bottas viene superato all’esterno da Hamilton alla prima curva. La calma dura poco perché Lance Stroll fora e finisce fuori. Altra bandiera rossa: si riparte, ma l’unico cambiamento arriva dal terzo posto con Alexander Albon che supera Daniel Ricciardo. Seguono Sergio Perez, Lando Norris e Daniil Kvyat. Poi la delusione delle Ferrari padrone di casa.