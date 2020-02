Formula 1, la Ferrari del 2020 renderà omaggio al tricolore

C’è trepidazione per scoprire come sarà la nuova monoposto Ferrari che prenderà parte al mondiale di Formula 1. La vettura che sarà guidata da Vettel e Leclerc verrà presentata l’11 febbraio nella cornice del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Gli appassionati potranno seguire l’evento in streaming sul sito web e sul canale Facebook della Scuderia a partire dalle 18.30.

LIVE – Non mancheranno anche aggiornamenti via Instagram e Twitter per coinvolgere più tifosi possibili in quella che è, da sempre, la presentazione più attesa. Intanto spuntano anche alcune indiscrezioni riguardo al colore della vettura. Sarà rosso opaco con degli inserti bianchi e verdi in onore del tricolore che nacque proprio a Reggio Emilia 223 anni fa.

Sempre a Reggio Emilia verrà inoltre installato un maxi schermo dove poter seguire la presentazione in diretta.