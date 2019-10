Formula 1, tifone Hagibis minaccia GP di Suzuka. Il programma se slittano le qualifiche

Il grande tifone Hagibis mette a rischio il GP di Formula 1 in Giappone in programma sul circuito di Suzuka nel prossimo week end. Dopo l’annullamento di due gare del Mondiale di rugby, ora anche il mondo del Circus trema. Suzuka si trova a soli 300 km a est da Tokyo, una delle aree che verrà principalmente colpita dall’impressionante fenomeno metereologico. “La Fia, la Formula 1, il circuito di Suzuka e la Federazione automobilistica giapponese stanno monitorando il tifone Hagibis e il suo potenziale impatto sul Gran Premio del Giappone di Formula 1 2019”, è quanto si apprende dalla nota pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Internazionale dell’Automobile, “Si sta compiendo ogni sforzo per ridurre al minimo i pericoli per il programma di Formula 1. Tuttavia, la sicurezza dei fan, dei concorrenti e di tutti sul circuito di Suzuka rimane la priorità assoluta. Tutte le parti continueranno a monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti”. L’arrivo del tifone potrebbe ipoteticamente portare allo slittamento delle qualifiche, che verrebbero così disputate domenica mattina secondo quanto si apprende su Gazzetta.it.