Formula E, in Arabia trionfa Bird. Mortara chiude settimo

In Arabia inizia la sesta stagione della Formula E. Sul tracciato cittadino di Ad Diriyah va in scena una corsa ricca di sorpassi e colpi di scena. Vince Sam Bird, bravo a gestire al meglio la vettura e a scatenarsi negli ultimi 15 minuti di gara. La sua progressione si conclude con il sorpasso ai danni di Stoffel Vandoorne, poi terzo alle spalle anche di André Lotterer. Quarta posizione per Oliver Rowland che chiude davanti a Robin Frijns e al campione di GP2 Nyck de Vries. Settimo Edoardo Mortara: l’italo-svizzero conclude la sua gara precedendo Alexander Sims, crollato nella seconda parte della competizione. Fuori dai punti il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne.