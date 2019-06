Formula Uno, Bottas stuzzica Hamilton: “Forte, ma non imbattibile…”

Doppietta Mercedes nel Gran Premio di Francia di Formula Uno. Lewis Hamilton ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas, con il finlandese che, al termine della gara, non ha mancato di stuzzicare il britannico.

“FORTE, MA…” – “Sulla mia gara non posso dire molto, non è successo più di tanto. La partenza era per me l’occasione migliore, ma anche Lewis è partito bene e non sono riuscito a passarlo. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara: sono fiero del team e di me stesso: devo valutare cosa possa fare meglio. Hamilton è forte e costante, ma non è imbattibile: devo solo lavorare di più”.