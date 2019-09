Formula Uno, GP Belgio: trionfo di Leclerc! Secondo Hamilton, terzo Bottas

E’ Charles Leclerc ad aggiudicarsi il Gran Premio di Spa, tredicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha preceduto sul traguardo le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre l’altra rossa di Sebastian Vettel ha chiuso solamente al quarto posto. Per il monegasco, che ha condotto buona parte della gara e che nel finale si è dovuto guardare dai tentativi di rimonta del campione del mondo in carica, si tratta della prima vittoria in carriera. Out invece subito al primo giro la Red Bull di Max Verstappen, protagonista di un contatto al via con l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

Completano la top ten Albon (Red Bull), Perez (Racing Point), Kvyat (Toro Rosso), Hulkenberg (Renault), Gasly (Toro Rosso) e Stroll (Racing Point).