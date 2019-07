Formula Uno, Jean Todt rivela: “Schumacher sta migliorando, guardiamo le gare insieme”

La data del 29 luglio 2013 ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher, ex campione del mondo di Formula Uno. Il tedesco quel giorno, a seguito di una brutta caduta sugli sci, ha riportato gravi lesioni cerebrali e, ancora oggi, sta proseguendo nel suo percorso di cura. A commentare lo stato di salute dell’ex pilota, ai microfoni di Radio Montecarlo, è intervenuto l’ex direttore generale della Ferrari ed attuale presidente della Fia Jean Todt.

MIGLIORAMENTI – “Le condizioni di salute di Michael sono migliorate. Guardo con lui le gare di Formula Uno dalla sua casa in Svizzera. Schumi non si arrende, continua a comattere. E’ nelle migliori mani, è curato al meglio. La sua famiglia sta lottando”.

AMICIZIA – “E’ ovvio che la nostra amicizia non possa più essere come quella di una volta, poiché non c’è la stessa comunicazione di prima. Michael però sta lottando”.