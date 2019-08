Formula Uno, Leclerc al settimo cielo dopo la pole position: “Sensazioni ottime, la macchina va molto forte”

Strepitosa pole position di Charles Leclerc nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Spa. Il monegasco della Ferrari ha stabilito il nuovo record della pista rifilando quasi otto decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel, autore del secondo miglior tempo. E al termine delle prove di qualificazione, l’ex pilota della Sauber è apparso raggiante.

SENSAZIONI – “Ho avuto ottime sensazioni. Il mio primo settore non è stato ottimale in quanto c’era molto traffico, ma dopo quel punto la macchina è andata molto forte. Non ho pensato alle scie, ma solamente a me stesso. Abbiamo fatto un po’ di fatica sul passo gara. ma oggi anche quello sembrava molto buono”